Евросоюз может изменить санкционную политику в отношении России, отказавшись от принятия масштабных пакетов в пользу более частых и поэтапных мер. Об этом заявила министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти, слова которой приводит Euractiv.

«Нам нужно посмотреть и определить, какой подход будет наилучшим», — пояснила она, отвечая на вопрос о том, будет ли принят 22-й пакет антироссийских мер.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил ЕС вводить новые адресные санкции каждый раз, когда Россия наносит удары по украинской инфраструктуре.

Напомним, что ранее в ЕС утвердили 21-й пакет санкций против РФ, который затрагивает сферы энергетики, криптовалюты и торговли, а также банковский сектор. При этом запрет на морские перевозки российского СПГ в третьи страны не был принят, так как Греция заблокировала эту инициативу.