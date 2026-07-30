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ЕС захотел пересмотреть тактику давления на Россию

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Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию путем введения более частых ограничений.

ЕС захотел пересмотреть тактику давления на Россию
© РИА Новости

Об этом сообщила глава МИД Ирландии Хелен Макэнти, передает Euractiv.

«ЕС рассматривает возможность отказа от масштабных пакетов санкций против России в пользу более частых и поэтапных мер (...) Нам нужно посмотреть, какой подход будет оптимальным», — ответила дипломат на вопрос о том, будет ли ЕС представлять 22-й пакет антироссийских санкций.

Макэнти добавила, что Брюсселю необходимо найти баланс между «максимально возможными санкциями» и их негативным последствием на экономику Европы.

27 июля президент России Владимир Путин заявил, что санкции Запада против России рекордны как по их числу, так и по бесполезности.

22 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что антироссийские санкции вызывают противоречия в самом Евросоюзе, так как новые ограничения напрямую бьют по интересам стран объединения.