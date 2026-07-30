ЕС захотел пересмотреть тактику давления на Россию

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию путем введения более частых ограничений.
Об этом сообщила глава МИД Ирландии Хелен Макэнти, передает Euractiv.
Макэнти добавила, что Брюсселю необходимо найти баланс между «максимально возможными санкциями» и их негативным последствием на экономику Европы.
27 июля президент России Владимир Путин заявил, что санкции Запада против России рекордны как по их числу, так и по бесполезности.
22 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что антироссийские санкции вызывают противоречия в самом Евросоюзе, так как новые ограничения напрямую бьют по интересам стран объединения.