ЕС захотел пересмотреть тактику давления на Россию

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию путем введения более частых ограничений.

Об этом сообщила глава МИД Ирландии Хелен Макэнти, передает Euractiv.

«ЕС рассматривает возможность отказа от масштабных пакетов санкций против России в пользу более частых и поэтапных мер (...) Нам нужно посмотреть, какой подход будет оптимальным», — ответила дипломат на вопрос о том, будет ли ЕС представлять 22-й пакет антироссийских санкций.

Макэнти добавила, что Брюсселю необходимо найти баланс между «максимально возможными санкциями» и их негативным последствием на экономику Европы.

27 июля президент России Владимир Путин заявил, что санкции Запада против России рекордны как по их числу, так и по бесполезности.

22 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что антироссийские санкции вызывают противоречия в самом Евросоюзе, так как новые ограничения напрямую бьют по интересам стран объединения.