Саудовская Аравия выступила с призывом к Трампу

Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман во время визита в Вашингтон призвал администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от ударов по йеменским хуситам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, соответствующую просьбу саудовский министр озвучил на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. По словам собеседников Reuters, Эр-Рияд выступает против дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Переговоры состоялись на фоне совместных американских и саудовских ударов по территории Ирака, а также после заявлений хуситов о введении морской блокады Саудовской Аравии и сообщений об атаках на два саудовских танкера.