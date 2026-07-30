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Саудовская Аравия выступила с призывом к Трампу

Московский Комсомолециещё 1

Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман во время визита в Вашингтон призвал администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от ударов по йеменским хуситам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Саудовская Аравия выступила с призывом к Трампу
© Global Look Press

По информации агентства, соответствующую просьбу саудовский министр озвучил на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. По словам собеседников Reuters, Эр-Рияд выступает против дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Переговоры состоялись на фоне совместных американских и саудовских ударов по территории Ирака, а также после заявлений хуситов о введении морской блокады Саудовской Аравии и сообщений об атаках на два саудовских танкера.