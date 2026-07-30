Профайлер Руслан Панкратов заявил, что Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху связывает общая зависимость от военной поддержки США. Об этом Панкратов рассказал «Аргументам и фактам».

Зеленский и Нетаньяху встретились в США на прощании с американским сенатором Линдси Грэмом* (внесен в список террористов и экстремистов в России). Камеры зафиксировали их короткий разговор, также Зеленский и Нетаньяху улыбались друг другу.

Панкратов подчеркнул, что в их разговоре нет «конспирологии». Он отметил, что и Нетаньяху, и Зеленский «зависят от одного и того же ресурса - военно-политической поддержки Вашингтона».

«Покойный сенатор был для обеих сторон <…> ключевой фигурой лоббирования именно этой поддержки», - заявил профайлер.

Он добавил, что Грэм* был одним из немногих американских политиков, одновременно продвигавших военную помощь и Израилю, и Украине. В его лице страны потеряли «адвоката их интересов в Конгрессе».

Панкратов подчеркнул, что в условиях жесткой конкуренции за внимание администрации США и Дональда Трампа Зеленскому и Нетаньяху потребовалось «сверить часы» при первой же возможности.

* внесен в список террористов и экстремистов в России.