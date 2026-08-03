Провалившийся проект ЦРУ стоимостью в $20 млн

В марте 1967 года ЦРУ подвело итоги пятилетнего проекта. Агентство назвало его замечательным научным достижением, но в то же время признало полностью непригодным для реализации цели. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

© Douglas Rissing/iStock.com

В чем состояла задача проекта?

В начале 1960-х годов часть переговоров советские дипломаты вели на открытом воздухе — в парках, на скамейках. Проще говоря, вдали от помещений, которые могли прослушиваться. Приблизить человека с микрофоном к такому разговору было невозможно.

Директорат науки и технологий ЦРУ предложил использовать кошек. Животные могли подойти к любому человеку в парке, не вызвав реакции. Задача состояла в том, чтобы оснастить кошку записывающим устройством и направить ее к цели. Проект получил название Acoustic Kitty и был запущен в 1961 году.

Что вживляли животному?

Операция занимала около часа. По данным Smithsonian Magazine, хирурги имплантировали передатчик размером около двух сантиметров в основание черепа, микрофон — в ушной канал, батареи — в брюшную полость. Антенну пропускали через мех вдоль хвоста.

«Они вскрыли кошку, вставили батарейки, опутали проводами. Хвост использовали как антенну. Они сделали монстра» — рассказывал бывший сотрудник ЦРУ Виктор Марчетти Damn Interesting.

Однако немедленно обнаружилась поведенческая проблема: кошка прекращала двигаться к цели, как только чувствовала голод. Инженеры добавили электронную схему для подавления пищевого импульса через воздействие на нервную систему.

Проект «‎Звездные врата»: как провалился необычный эксперимент США

Как проходила подготовка?

После операции кошку несколько лет обучали двигаться в нужном направлении и оставаться вблизи цели. В лабораторных условиях животное перемещалось на короткие расстояния. Но на открытом пространстве кошка уходила, когда хотела есть, когда отвлекалась на посторонние звуки, когда теряла интерес к заданию.

Что произошло на первом выходе?

Единственное полевое испытание состоялось в 1967 году. Кошку выпустили вблизи советского посольства на Висконсин-авеню в Вашингтоне. Она должна была подслушать разговор двух людей на скамейке в соседнем парке. Но, по словам Марчетти, кошка пересекла дорогу и была сбита такси. Задание не было выполнено.

Эту версию оспорил Роберт Уоллес, бывший директор Отдела технических служб ЦРУ. По его словам, кошка выжила, оборудование хирургически извлекли, животное прожило долгую жизнь. Однако установить истину по доступным документам невозможно.

Почему проект закрыли?

Как объясняет Popular Science, собаки за тысячи лет одомашнивания приобрели инстинкт подчинения, а кошки нет. Электронная схема могла на время подавить голод, но не могла закрепить послушание у животного. Поэтому проект Acoustic Kitty закрыли в 1967 году. На его разработку ушло пять лет и около двадцати миллионов долларов.

Документы об операции Acoustic Kitty рассекретили в 2001 году по запросу на основании Закона о свободе информации. Часть страниц засекречена до сих пор.

Ранее мы писали, как мертвец обманул Адольфа Гитлера.