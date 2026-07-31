Канцлер Германии Фридрих Мерц разрабатывает стратегию для противодействия «землям-предательницам», которые могут помешать реализации планов НАТО по защите от потенциальной угрозы со стороны России. Об этом сообщает The Telegraph.

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По данным издания, власти Германии опасаются, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) может затруднить перемещение союзных войск через восточные федеральные земли, где, как ожидается, она получит значительную поддержку на выборах в сентябре.

Издание подчеркивает, что если АдГ добьется успеха в Саксонии-Анхальт или Мекленбурге-Передней Померании, она сможет сформировать правительство этих земель, что даст ей контроль над вопросами внутренней безопасности, деятельностью полиции и другими важными аспектами.

В конце июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что одной из целей специальной военной операции является недопущение размещения сил Североатлантического альянса на территории Украины.