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Wildberries изменил логистику после атаки БПЛА под Пензой

После атаки беспилотников на склад Wildberries в Пензенской области компания перенаправила логистические потоки на другие распределительные центры. Об этом сообщает ТАСС.

На объекте была проведена эвакуация сотрудников, а возникшее после удара возгорание ликвидируют пожарные.

По предварительной информации, пострадал один человек, при этом около 200 работников склада были эвакуированы.

Мирошник раскрыл, почему Федоров держался за пост

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров не хотел покидать свой пост из-за незавершенных, по его мнению, коррупционных интересов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, сопротивление кадровым изменениям было связано с ожиданием новых крупных финансовых поступлений, которые, как он утверждает, еще не были распределены.

Мирошник также отметил, что наиболее острое противостояние вокруг отставки развернулось именно в оборонной сфере, где, по его оценке, сосредоточены значительные финансовые интересы.

Польша подняла истребители из-за ударов РФ по Украине

Польша привела в готовность военную авиацию и системы противовоздушной обороны после сообщений о российских ударах по объектам на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По данным оперативного командования польской армии, в воздух были подняты истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения, а наземные средства ПВО и радиолокационного контроля переведены в режим повышенной готовности.

Решение было принято на фоне сообщений украинских СМИ о серии ночных взрывов в Киеве и ряде других регионов страны.

Сенат США поддержал новые санкции против РФ

Сенат США одобрил второй процедурный этап рассмотрения законопроекта об ужесточении санкций против России и Ирана, открыв путь к дальнейшим дебатам и итоговому голосованию. Об этом сообщает ТАСС.

За продолжение работы над документом высказались 84 сенатора, против проголосовали 12.

Законопроект предусматривает новые ограничения в отношении российских госструктур, банков, энергетических проектов, а также меры против стран и компаний, которые, по версии Вашингтона, сотрудничают с российским топливно-энергетическим сектором.

Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло

Число жертв мощного землетрясения в японской префектуре Кумамото увеличилось до 28 человек. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генерального секретаря кабинета министров Японии Минору Кихары, в эту статистику также включены случаи смерти, которые предположительно связаны с последствиями стихийного бедствия.

После землетрясения магнитудой 7,1 в регионе остаются перебои с электро-, водо- и газоснабжением, а к ликвидации последствий привлечены около 4,6 тысячи военнослужащих Сил самообороны Японии.