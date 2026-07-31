«Договариваться надо»: в Киеве обратились к Зеленскому после ударов ВС России

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что реакция Владимира Зеленского на удары российских войск по военной инфраструктуре Украины свидетельствует о его страхе.

По словам политолога, вместо того чтобы выполнять указания президента США Дональда Трампа и идти на мир, Зеленский продолжает требовать ракеты. Соскин подчеркнул, что глава киевского режима забыл о чётком сигнале из Белого дома о необходимости дипломатического решения.

Он предупредил, что США могут ужесточить давление, и Зеленскому придётся выкручиваться, чтобы удержаться у власти.

Зеленский высказался о судьбе Крыма

"Ты чего трясешься? Почему вместо того, чтобы выполнять указания и пойти на мир, снова ноешь и требуешь ракеты после ударов этих? Договариваться надо, Зеленский, а не щеки дуть", - заявил Соскин.

Напомним, что накануне Зеленский после ночных авиаударов потребовал от партнёров срочных поставок систем ПВО.

Ранее сообщалось, что Трамп сделал неожиданное заявление о передаче Украине лицензии на боеприпасы для Patriot.