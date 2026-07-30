"Что-то не так": в Польше обратили внимание на выходку Зеленского

Бывший посол Польши на Украине Ян Пекло в интервью изданию Fakt заявил, что Владимир Зеленский во время визита в Польшу нарушил дипломатический протокол, проигнорировав встречу с президентом Каролем Навроцким.

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По его словам, если украинский лидер встретился с президентом США Дональдом Трампом, затем прилетел в Польшу и поговорил с премьер-министром Дональдом Туском, но не с президентом, это противоречит протоколу.

Пекло отметил, что Зеленский не мог не знать, что Туск не является главой государства. Он также назвал странной ситуацию, когда информация от Трампа предназначается только Туску.

Напомним, что Зеленский прибыл в Польшу на фоне участившихся нападений на украинских граждан и встретился с Туском для обсуждения их безопасности.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал Зеленского завершить конфликт на Украине.