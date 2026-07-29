Трамп не намерен завершать войну против Ирана из-за ударов по базам США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность завершения военной операции против Ирана в результате ударов Тегерана по американским базам на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я не усматриваю такого [сценария]", - заявил Трамп в ответ на вопрос, рассматривает ли он возможность отвода американских войск после иранских ударов. "Буду ли я всегда наносить ответный удар? В сущности, да", - добавил американский лидер.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) 28 июля сообщило о перехвате иранских баллистических ракет. Ранее корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на американское должностное лицо сообщил, что Иран выпустил ракеты по военной базе США в Иордании.