Трамп выдвинул Зеленскому требование

Президент США Дональд Трамп рассказал, что призвал Владимира Зеленского завершить конфликт на Украине. Трансляция опубликована в Youtube-канале Белого дома.

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Во вторник, 28 июля, в Белом доме прошли переговоры главы США и украинского лидера. Встреча была в закрытом формате и продолжались около часа.

После встречи Зеленский заявил, что стороны обсудили лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot, а также вопросы дипломатического урегулирования.

В среду, 29 июля, Трамп пригласил в Овальный кабинет министра транспорта Шона Даффи. Во время беседы президент затронул вопросы не только внутренней, но и внешней повестки — урегулирование на Украине и войну с Ираном.

«Я хотел бы, чтобы он [Зеленский] положил конец конфликту. Это было бы очень просто», — отметил Трамп.

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Вслед за этим американский лидер пообещал нанести очень мощный удар по Ирану, наказать его за атаки на американские военные объекты.