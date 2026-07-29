Стало известно, что обсуждали Зеленский и Туск в Польше

Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с премьер-министром Польши Дональдом Туском вопросы безопасности украинских беженцев в польских городах. Фрагмент видео политик выложил в своем Telegram-канале.

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По его словам, в ходе встречи было затронуто большое количество вопросов текущей повестки, в частности, стороны обсудили исторический диалог между странами, контакты с Вашингтоном, защиту от баллистических ракет.

«Отдельно обсудили вопросы безопасности, которые, к сожалению, актуальны и для наших граждан: важно, чтобы украинцы, которые нашли убежище в Польше, чувствовали себя в безопасности», — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Польше в последние месяцы значительно осложнилась жизнь украинцев — поляки стали оскорблять их, бить, выгонять из страны.

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Так, во Вроцлаве трое горожан жестоко избили молодую пару — мужчинам не понравился украинский акцент в речи супругов; поляк напал на украинок в аэропорту Кракова, позволил себе в их адрес грубые высказывания; начальник ударил рабочего-украинца; хулиганы поколотили говорящего по-украински стримера во время эфира.