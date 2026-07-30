В конгрессе США произошел раскол из-за России

Представители Демократической партии в палате представителей США, вероятно, будут против законопроекта о дополнительных санкциях против России и Ирана. Об этом сообщила газета Politico.

По данным издания, демократы могут сопротивляться этому законопроекту из-за опасений, что он может предоставить президенту США Дональду Трампу «более широкие полномочия по введению пошлин».

Законодательная инициатива, которая была разработана при участии ушедшего из жизни сенатора Линдси Грэма, предусматривает введение 100%-процентных пошлин против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также 500%-процентных санкций на весь импорт из России в США.

За день до ухода в мир иной Грэм «с радостью» сообщил, что сенат США согласовал его законопроект о санкциях против России с Белым домом. При этом возможное принятие законопроекта не означает автоматического введения санкций. Этот документ предоставляет президенту США право решать, вводить ли санкции или нет по своему усмотрению.

По словам Трампа, законопроект о введении новых санкций против России и ее торговых партнеров, который продвигал Грэм, находится на рассмотрении. Американский лидер подчеркнул, что сенат хотел принятия этого проекта «больше всего». Трамп добавил, что «есть хорошая вероятность того, что это будет сделано».