В Интерполе заявили, что могут не раскрыть данные о розыске Дурова

Интерпол может не раскрывать данные о розыске основателя Telegram Павла Дурова, если они поступят, поскольку информация является конфиденциальной. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе организации.

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«Если или когда полиция любой из 196 стран-членов Интерпола обменивается информацией с генеральным секретариатом в Лионе в связи с расследованиями и отдельными лицами, включая запросы по «красному уведомлению», эта информация остается собственностью соответствующей страны-члена», — заявили в организации.

Отмечается, что генеральный секретариат Интерпола может предоставлять информацию только в особых случаях и/или с одобрения соответствующей страны.

Сегодня в Центре общественных связей ФСБ России заявили, что на Дурова завели уголовное дело и инициировали процедуру его объявления в межгосударственный розыск. Обвинения предъявлены в связи с отказом Telegram удалить многочисленные каналы, с помощью которых ведется преступная деятельность экстремистской и террористической направленности, осуществляется кибермошенничество и подготовка диверсий.