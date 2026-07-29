В Сербии введён режим ЧП — известна причина

Власти сербской автономии Воеводина ввели режим чрезвычайной ситуации в трёх северных муниципалитетах из-за катастрофического падения уровня воды в Дунае. Штаб по чрезвычайным ситуациям принял решение в отношении Сомбора, Кулы и Врбаса, сообщает правительство края.

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По данным чиновников, сегодня был зафиксирован исторический минимум уровня воды в реке: показатель опустился до минус 127 сантиметров от стандартной отметки. Такое критическое падение создаёт серьёзные сложности для функционирования гидросистемы Дунай — Тиса — Дунай, особенно для ирригационных систем, орошаемого земледелия и других водопотребителей.

В правительстве Воеводины подчеркнули, что гидрологическая ситуация наиболее остро ощущается именно в Сомборе, Куле и Врбасе. Чтобы смягчить последствия, краевые власти выделили государственному предприятию «Воды Воеводины» 270 миллионов динаров, что эквивалентно примерно 2,3 миллиона евро.

Недавно стало известно, что в Мадриде произошло масштабное ЧП – людей срочно эвакуируют из-за лесных пожаров.