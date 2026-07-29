Трамп призвал суд освободить его от выплат по делу о клевете в отношении Кэрролл

Глава Белого дома Дональд Трамп обратился в Верховный суд США с просьбой освободить его от выплаты 83,3 миллионов долларов по делу о клевете в отношении писательницы и журналистки Элизабет Кэрролл. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщает источник, защита Трампа подала апелляцию и призвала пересмотреть дело. По мнению стороны защиты, решения судов были ошибочными, так как Трампу не дали использовать президентский иммунитет.

Напомним, что ранее Кэррол обвинила Трампа в изнасиловании. По ее словам, Трамп нанес ей увечья и домогался до нее весной 1996 года в примерочной универмага Bergdorf Goodman. В ответ Трамп обвинил женщину во лжи, но в 2023 году суд признал его виновным. В итоге политика обязали выплатить Кэррол 3 миллиона долларов за моральный ущерб и еще 2 миллиона долларов по гражданскому иску о побоях.

После этого Кэрролл подала против Трампа еще один иск — о клевете. Поводом стали обвинения со стороны главы Белого дома во лжи. В 2024 году Трампа снова признали виновным и обязали выплатить Кэрролл еще 83,3 миллиона долларов