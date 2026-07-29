Раскрыты подробности «ключевой встречи» Трампа и Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и пути урегулирования кризиса, пишет Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, встреча продолжалась 90 минут, стороны детально обсудили сценарии дальнейшего развития событий.

В рамках первого сценария предлагалось продолжить попытки разрешить конфликт дипломатическим путем, несмотря на то, что между сторонами сохраняются «значительные разногласия».

Источник отметил, что Нетаньяху скептически отнесся к возможности успеха в этом направлении.

Второй сценарий, пояснил собеседник портала, предусматривал продолжение давления на Иран — возобновление морской блокады Ормузского пролива, введение новых санкций.

Третий предполагал, по его словам, возобновление активных боевых действий, усиление прямых ударов по Ирану.

По данным источника, Нетаньяху также поднял вопрос об изменении формата отношений с Вашингтоном в ближайшие 10 лет. Премьер разъяснил, что Израиль постепенно откажется от военной помощи со стороны США и будет полагаться исключительно на свою экономику.