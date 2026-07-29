Популярный актёр и музыкант Джаред Лето прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах. Артист ответил на заявления женщин, которые появились в документальном фильме «Джаред Лето: Тёмный секрет Голливуда».

По словам знаменитости, которые опубликовали его представители, он никогда не домогался девушек. Лето также отметил, что все заявления насчёт него — ложны.

Я никогда в жизни не домогался до кого-либо. Эти утверждения абсолютно и категорически ложны.

Документальную картину про Джареда Лето выпустили в конце июля. В фильме артиста обвинили в сексуальных домогательствах сразу 10 женщин. Часть из них утверждает, что музыкант проявлял интерес к девушкам в возрасте 17-19 лет во время туров группы 30 Seconds to Mars.