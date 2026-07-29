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Мужчина нашел бутылку с жутким посланием из 1973 года

Lenta.ru

В штате Нью-Джерси, США, эколог-активист Джон Каутерман убирался на болотах и нашел бутылку с жутким посланием 53-летней давности. Об этом сообщает NJ.com.

Мужчина нашел бутылку с жутким посланием из 1973 года
© Lenta.ru

Внутри лежала рукописная записка, датированная 20 августа 1973 года. Она была подписана девятилетней Лори Блэр Браун.

Пожалуйста, сообщите моей семье, что банда безжалостных ловцов губок заставляет меня нырять за губками в водах, кишащих акулами! текст послания

В конце записки девочка просила связаться с ее семьей и даже оставила домашний адрес. По словам Каутермана, он сразу понял, что это детский розыгрыш. Мужчине стало любопытно связаться с отправителем послания.

Поиски привели его к некрологу Браун. Оказалось, что ее не стало в Балтиморе в 2017 году. Тогда женщине было 52 года. Каутерман решил не сдаваться и вскоре вышел на старшую сестру Браун — Эллисон Спенсер.

Спенсер рассказала, что записка была написана ею под диктовку сестры во время семейного отпуска. Это было частью их игры. «Моя сестра, очень творческий и необычный человек, обладала прекрасным чувством юмора», — отметила женщина.

Каутерман вернул ей послание. «Когда мы это писали, она (Браун — прим. "Ленты.ру") была совершенно уверена, что бутылку найдут, так что, думаю, сейчас она бы сказала: "Я же говорила"», — добавила Спенсер.

Ранее сообщалось, что в Канаде женщина нашла у себя в саду запечатанную бутылку с запиской, которая оказалась не проклятием, а добрым посланием. Внутри оказалось пожелание: «Пусть этот клочок земли приносит тебе радость. Пусть птицы, олени, еноты и другие создания возвращаются и добавляют удовольствия от природы».