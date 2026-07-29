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Зеленский попросил у Трампа «зимний пакет» ракет Patriot для защиты от России

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой предоставить экстренный «зимний пакет» из трехсот ракет-перехватчиков для Patriot. Об этом сообщает портал Axios.

Как сообщил Зеленский, Трамп согласился продолжить процедуру получения лицензий на производство ракет Patriot на Украине. Однако, отмечает портал, этот процесс займет от года до пяти лет.

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Косиняк-Камыш исключил вероятность нападения России на Польшу

© Attila HusejnowZumaTACC

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключил вероятность нападения России на республику.

В декабре 2025 года российский лидер Владимир Путин в рамках формата прямой линии, объединённой с большой пресс-конференцией, назвал чушью утверждения о намерении России напасть на Европу.

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"Ситуация нешуточная". Лавров заявил, что против России ополчился весь Запад

Сейчас складывается нешуточная ситуация, при которой на Россию ополчился весь западный мир.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

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Стало известно, какой срок грозит Павлу Дурову в России

Основателю Telegram Павлу Дурову в России может грозить пожизненное лишение свободы, если его вина будет установлена. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил адвокат Владимир Жеребенков.

Адвокат отметил, что статья о содействии террористической деятельности является очень серьезной, по ней предусмотрено наказание вплоть до пожизненного срока. Он также не исключил, что в ходе расследования Дурову могут предъявить обвинения по другим статьям Уголовного кодекса.

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ВС России вновь ударили по морским судам и портам Украины

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о проведении в ночь на 29 июля серии высокоточных ударов по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, которые, по данным ведомства, использовались киевским режимом для снабжения своих вооруженных сил.

Как уточняется в официальном сообщении, опубликованном в мессенджере «Макс», основной удар пришелся по объектам Николаевского морского торгового порта, где российские беспилотные летательные аппараты успешно поразили склады с военными грузами, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для нужд украинской армии.

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И.о. министра обороны Украины Хмара рассказал о своих целях на новом посту

© СБУ

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара заявил, что намерен добиться завершения конфликта страны до того момента, когда двое его сыновей достигнут совершеннолетия.

16 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил Хмаре исполнять обязанности министра обороны. По словам украинского лидера, чиновник обладает «огромным, во многом беспрецедентным опытом в проведении технологических ударных операций».

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Умер автор хита Nightcall из фильма «Драйв»

© Соцсети

Французский музыкант и диджей Kavinsky (настоящее имя — Венсан Пьер Клод Белорже) скончался в возрасте 50 лет. Об этом стало известно из сообщения Le Parisien.

Артиста обнаружили мертвым в его парижской квартире вечером во вторник, 28 июля. О трагедии сообщили в среду, 29 июля.

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В Туле погибла 29-летняя модель Анастасия Лобанова

© Соцсети

29-летняя модель из Тулы Анастасия Лобанова найдена мертвой. Тело девушки обнаружили 25 июля под окнами многоэтажного дома в Привокзальном округе.

Как сообщает издание The Voice Mag, Лобанова скончалась от травм, полученных при падении с высоты. По предварительным данным смерть девушки не носит криминального характера.

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НАТО может потребовать от РФ прекратить боевые действия в Черном море

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен сообщил, что НАТО потребует от Москвы прекратить боевые действия в акватории Черного моря для снятия блокады Украины.

По его мнению, фактическая изоляция украинского побережья превращает страну в государство без морского выхода, что не только затрудняет поставки вооружений альянсом, но и наносит серьезный удар по экономике Киева, особенно по аграрному экспорту. В связи с этим Союз, вероятно, будет требовать прекращения огня в регионе.

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Актера Воскресенского, попавшего в реанимацию с перитонитом, подключили к ИВЛ

© Кадр из фильма «Финист — Ясный сокол»

Врачи подключили звезду фильма «Финист — Ясный Сокол» Вячеслава Воскресенского к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в среду, 29 июля, сообщил его близкий друг и ученик.

77-летний артист находится в стабильно тяжелом состоянии уже больше двух недель. Еще в середине текущего месяца у него лопнул аппендицит, после чего случился перитонит (воспаление в брюшной полости). Воскресенского увезли в больницу и прооперировали.

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