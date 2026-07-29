Пашинян рассказал, когда может состояться референдум по вступлению Армении в ЕС

Референдум по вступлению Армении в Евросоюз может пройти только тогда, когда данный вопрос станет более предметным. Как пишет ТАСС, об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

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«То есть, до проведения этого референдума мы должны будем как минимум обратиться в Евросоюз по вопросу членства», - пояснил политик.

На вопрос журналистов о возможном выходе республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Пашинян ответил, что таких планов у Еревана нет.

Ранее экс-депутат Национального собрания Армении Арман Абовян заявил «Радиоточке НСН», что попытки Пашиняна переориентировать республику на Запад при сохранении зависимости от российского рынка приведут к катастрофическому обнищанию страны.