«Глубокие переговоры» и давление на Оман: зарубежные СМИ о войне на Ближнем Востоке

Атака Ирана на американскую базу в Иордании, а также удары США и Саудовской Аравии по объектам в Ираке, прервали затишье в боевых действиях на Ближнем Востоке. Что происходит в регионе, и возможны ли еще «глубокие переговоры», разбирались зарубежные СМИ, самые интересные статьи которых в материале «Рамблера».

Ранее Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, предполагавший прекращение огня на 60 дней и разблокировку Ормузского пролива. Несмотря на эту сделку, стороны продолжили обмениваться ударами, а в начале июля президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня больше не действует.

Однако 25 июля США впервые за две недели не стали наносить удары по Ирану (этому предшествовали 13 ночей бомбардировок). На фоне паузы в боевых действиях цены на нефть марки Brent начали опускаться ниже 90 долларов за баррель.

28 июля Иран запустил несколько баллистических ракет в сторону военной базы США в Иордании. Центральное командование США (CENTCOM) подчеркнуло, что все ракеты были перехвачены, пишет портал Axios.

«Это первая атака Ирана баллистическими ракетами по американской базе в регионе с тех пор, как президент Трамп приостановил удары, чтобы дать дипломатии еще один шанс. Атака угрожает нарушить хрупкую паузу и может заставить Трампа принять решение о возобновлении военных действий», — считают журналисты.

При этом сам Дональд Трамп пояснил изданию, что США ведут «очень глубокие переговоры» с Ираном, предупредив при этом, что вернется к «решительным боевым действиям», если дипломатия не сработает.

Всего несколько часов спустя после иранской атаки Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что совместно с вооруженными силами Саудовской Аравии были нанесены «высокоточные удары» по «террористам в Ираке». По данным военных, связанные с Ираном повстанцы планировали «нападения на американские войска и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии», пишет NBC News.

«Корпус стражей исламской революции и связанные с ним террористические группировки должны прекратить эти атаки, чтобы избежать дальнейшего военного ответа со стороны США», — предупредили в CENTCOM.

В свою очередь газета The Guardian обратила внимание на то, что решение Дональда Трампа приостановить, а не усилить, 13-дневные бомбардировки Ирана «фактически свидетельствует о признании того, что американцы не могут достичь заявленных целей с помощью одной лишь военной силы».

«Первоначальным критерием победы для Ирана было просто выжить. Но сейчас этот критерий стал выше. Режим продемонстрировал, что никуда не денется, и Тегеран изменил расстановку сил в Ормузском проливе», — пояснил изданию эксперт по Ближнему Востоку из Королевского объединенного института оборонных исследований.

При этом, по оценкам аналитического центра CSIS, которые приводятся в статье, США уже потратили не менее 38 миллиардов долларов и использовали более 1000 крылатых ракет «Томагавк» и 1100 крылатых ракет «Джассм» для бомбардировки целей в Иране. А новая эскалация в Красном море со стороны хуситов, союзников Ирана в Йемене, еще больше усложняет ситуацию.

На этом фоне Иран отверг предложение Омана о совместном управлении Ормузским проливом, сообщило со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника агентство Reuters.

По данным издания, об этом стало известно «на следующий день после того, как источники сообщили, что страны Персидского залива поддержали план, согласно которому за использование стратегического водного пути можно взимать добровольные сборы, чтобы положить конец перебоям в торговле».

«США и Саудовская Аравия пытаются оказать давление на Оман и заставить принять нереалистичные планы. Весь входящий маршрут через Ормузский пролив и часть исходящего маршрута должны находиться под контролем Ирана», — подчеркнул иранский источник издания.

Напомним, что после того, как 28 февраля США и Израиль начали военную операцию в отношении Ирана, Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть энергоресурсов и удобрений.

13 июля президент Дональд Трамп заявил в соцсетях, что США намерены обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе и получать за это 20% стоимости перевозимых грузов. Но уже через сутки американский лидер отказался от своего плана, заявив, что расходы на обеспечение безопасности в проливе будут компенсированы предстоящими прямыми инвестициями в США из стран Персидского залива.