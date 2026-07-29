В ЕС рассказали, как справляются с пожарами без российских вертолетов

Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что страна успешно справляется с тушением пожаров. Об этом сообщает Ruptly.

Гранде-Марласке задали вопрос о лесных пожарах. Корреспондент заявил, что Испания потеряла от 25 до 30 процентов своих возможностей по тушению пожаров с воздуха из-за санкций против России, лишивших испанцев возможности арендовать вертолеты Ка-32. Журналист поинтересовался, сожалеет ли правительстве о потере Ка-32 и есть ли у Испании какие-либо альтернативы.

Министр назвал информацию о потере ресурсов «абсолютной ложью». Он подчеркнул, что ресурсы по тушению пожаров наращивают как в Испании, так и в целом в рамках ЕС.

«Сегодня наша национальная система гражданской защиты сильна как никогда», - подчеркнул Гранде-Марласка.

В последнюю неделю Испанию охватили масштабные лесные пожары, уничтожившие около 77 тысяч гектаров леса - в том числе в провинции Авила, где выгорело свыше 50 тысяч гектаров. Пожар стал крупнейшим в современной истории страны. Стихия затронула регионы Мадрида, Авилы, Толедо и Валенсии и привела к эвакуации десятков тысяч человек (только в столичном регионе свои дома покинули более 56,5 тысячи жителей, а более 27 тысяч получили предписание не выходить на улицу).

Во вторник, 28 июля, региональные власти начали поэтапно снимать жесткие ограничения благодаря небольшому улучшению обстановки и прогрессу, достигнутому пожарными. Тем не менее премьер-министр Педро Санчес, объявивший пострадавшие районы зонами бедствия, предупредил о крайне сложных днях впереди: с 29 июля страну накроет новая волна жары с температурами до 38-40 градусов.