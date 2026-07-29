Премьер-министр Великобритании предложил отложить легализацию эвтаназии

Вопрос легализации эвтаназии в Великобритании должен быть отложен до тех пор, пока не будет улучшено качество услуг в центрах по уходу за пациентами.

Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Энди Бернэм.

"Лично я думаю, что сперва необходимо изменить финансирование паллиативной и социальной помощи. Очень сложно начать более широкую дискуссию по данному вопросу, учитывая, что люди не получают эту помощь", - сказал глава правительства, выступая в одном из домов престарелых в Лондоне.

Бернэм заявил, что намерен представить программу реформ в сфере ухода за тяжелобольными пациентами в 2027 году. Он отметил, что готов сотрудничать с оппозицией по этой теме.

Законопроект о легализации эвтаназии был одобрен в третьем чтении депутатами Палаты общин (нижней палаты) британского парламента в июне 2025 года. Затем он перешел на рассмотрение членов Палаты лордов (верхней палаты парламента), которые фактически заблокировали его, внеся более 1 тыс. поправок к тексту, из-за чего законопроект не был рассмотрен до завершения парламентской сессии в апреле.

Предполагается, что в сентябре законопроект снова будет представлен депутатом от правящей Лейбористской партии Лорен Эдвардс уже в рамках новой парламентской сессии. При этом речь идет о частной инициативе парламентария, а не о едином подходе лейбористов. Предыдущее голосование также проходило в свободной форме, без привязки народных избранников к партийной позиции.

Как отмечали сторонники законопроекта, его главная цель состоит прежде всего в том, чтобы помочь облегчить страдания тяжелобольных людей. Они указывали на то, что процедура будет осуществляться строго по рекомендации двух врачей и при разрешении специальной комиссии, состоящей из юриста, психиатра и социального работника, а также исключительно в отношении тех лиц, кому остается жить менее полугода.

Противники законопроекта в свою очередь обращали внимание на риск принуждения немощных людей к смерти по финансовым соображениям. Кроме того, ряд законодателей голосовали против в связи со своими религиозными убеждениями или нежеланием перегружать Национальную службу здравоохранения.