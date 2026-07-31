Посол Украины раскрыла важные детали договоренностей Зеленского и Трампа о ПВО
Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Владимир Зеленский не получил от президента Дональда Трампа твёрдых обязательств по поставкам ракет для систем ПВО.
Встреча в Белом доме прошла во вторник в закрытом режиме. Зеленский ранее сообщал, что Трамп якобы согласился дать лицензии на производство ракет-перехватчиков для Patriot, однако Стефанишина уточнила, что из-за общего дефицита боеприпасов в США твёрдых обещаний не было.
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Напомним, Axios сообщал, что Зеленский запросил у Трампа срочную поставку 300 ракет для Patriot к зиме, но Вашингтон указывал на дефицит из-за конфликта на Ближнем Востоке и ограниченных мощностей.
Ранее сообщалось, что Уиткофф подтвердил, что вместе с Кушнером отправится в Киев в ближайшие недели.