Посол Украины раскрыла важные детали договоренностей Зеленского и Трампа о ПВО

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Владимир Зеленский не получил от президента Дональда Трампа твёрдых обязательств по поставкам ракет для систем ПВО.

Встреча в Белом доме прошла во вторник в закрытом режиме. Зеленский ранее сообщал, что Трамп якобы согласился дать лицензии на производство ракет-перехватчиков для Patriot, однако Стефанишина уточнила, что из-за общего дефицита боеприпасов в США твёрдых обещаний не было.

На Украине разочарованы результатами встречи Зеленского с Трампом

Напомним, Axios сообщал, что Зеленский запросил у Трампа срочную поставку 300 ракет для Patriot к зиме, но Вашингтон указывал на дефицит из-за конфликта на Ближнем Востоке и ограниченных мощностей.

Ранее сообщалось, что Уиткофф подтвердил, что вместе с Кушнером отправится в Киев в ближайшие недели.