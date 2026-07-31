Трамп выступил с заявлением о завершении украинского конфликта

США стремятся к миру на Украине, а не к вооружению Киева. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Financial Times (FT).

«Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Я не ищу ракет. Мы ищем мира», — подчеркнул американский лидер.

Ранее глава Белого дома заявил, что пока не готов подтвердить решение о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракетных систем Patriot.

Это заявление прозвучало спустя два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американский лидер якобы согласился на передачу технологий Киеву.