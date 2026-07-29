На Западе удивились наглой просьбе Зеленского к Трампу

По результатам переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и Биньямином Нетаньяху не последовало никаких резонансных заявлений. Пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт ограничилась краткой публикацией в социальной сети, отметив, что оба диалога носили позитивный и конструктивный характер.

Сам глава государства, как правило отличающийся многословностью, на этот раз проявил необычную сдержанность. В своем посте на платформе Truth Social после общения с украинским лидером Трамп написал: «Обсуждено множество вопросов. Встреча прошла очень успешно!»

Внешний вид Зеленского на встрече с Трампом мог оскорбить США

Позже портал Axios сообщил, что Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой предоставить Киеву экстренную партию из 300 ракет для систем ПВО Patriot к наступлению холодов.

Эта инициатива выглядит особенно острой на фоне заявлений Вашингтона о собственном нехватке подобных боеприпасов, вызванной конфликтами на Ближнем Востоке и производственными ограничениями.

Согласно публикации, украинский лидер прямо потребовал у американского президента «зимнего пакета» средств противовоздушной обороны, подчеркнув: «Нам нужны "пэтриоты"». Однако, как отмечает издание, даже в случае выдачи лицензий на локализацию производства, выпуск большого количества перехватчиков займет от одного до пяти лет, что не соответствует срочным потребностям Киева.

Ранее Зеленский уже призывал европейские страны выделить запасы боеприпасов из резервов, а во время одной из встреч с Трампом в Белом доме подвергся публичной критике за недостаточную благодарность за оказанную военную поддержку.