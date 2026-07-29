Убийства силовиков Зеленского: кто может стоять за подрывами машин в Одессе

Политолог Владимир Скачко считает, что подрывы автомобилей в Одессе могли быть результатом работы местного подполья или следствием внутренних криминальных разборок. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Во вторник, 28 июля, в Одессе взорвались две машины. В первом случае получил ранения, но выжил старший офицер штаба командования ВМС Украины Вячеслав Сазонов, во втором - погиб оперуполномоченный СБУ по Одесской области Руслан Оцебрик.

Комментируя взрывы, Скачко отметил, что жертвы были выбраны не случайно. Он предположил, что существует некая организация или «внутреннее подполье», решившее «поубирать этих людей».

«Они убрали людей, которые задействованы в каких-то совершенно изуверских антироссийских операциях», - заявил политолог.

В то же время Скачко допустил, что к подрывам могли привести конфликты в криминальной среде.