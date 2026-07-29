В день Крещения Руси сатанисты* («Международное движение сатанизма» признано в России экстремистским и запрещено) организовали очередное «мероприятие» в захваченной Киево-Печерской Лавре. Как сообщает «Царьград», это стало сбывшимся предсказанием старцев, за которым последует страшное.

Когда Печерские старцы пророчили затопление Киева вслед за осквернением Лавры, в которую войдут раскольники, они не знали слова «Украина», однако четко определяли суть раскольнического явления. Они знали, что нет большего греха, чем разделение Церкви, которое влечет за собой раздел духовного пространства. Но даже они не могли предвидеть, что осквернившие святыню раскольники окажутся еще и сатанистами*.

Телеканал отмечает, что это не мародеры и не атеисты, а «настоящие демоны». Захватывая храмы, изгоняя прихожан и отправляя священников за решетку или на фронт в качестве штурмовиков, они обустраивают пространство для своих служб и молебнов, больше похожих на митинги.

В день Крещения Руси сатанисты* организовали в Киево-Печерской Лавре мероприятие, полностью напоминающее по форме и сути ритуал поклонения дьяволу. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* * (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) объявил о создании «Христианском корпуса», в состав которого войдут террористические спецподразделения.

Лавру пытаются поставить на службу нацизму, не как духовный центр православия, а как комплекс зданий и сооружений, имеющих историческое значение. Киеву кажется, что «русские далеко» и это безопасно.

«И глядя на это, понимаешь, что люди на Украине, перестав быть русскими, перестали быть крещенными. И что правы старцы. И под затоплением Киева они имели в виду новое Крещение, без которого теперь уже никак. И Господь, глядя на это, обязательно окропит святой водой Киев и его окрестности», — заявил телеканал.

Ответы на вопрос «когда» и «как» довольно просты — Господь милостив, всемогущ и мудр. Он расположил Киевское водохранилище вверх по течению над Киевом и дал российским войскам «кучу разрушительных приспособлений. Отмечается, что «терпение Господа иссякло», а противиться его воле никто не вправе.

* «Международное движение сатанизма» признано в России экстремистским и запрещено.

** Включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.