Раскрыты тайны синагоги для политиков и американских элит

Журналисты New York Post (NYP) раскрыли тайны деятельности синагоги, которую прозвали «пит-стопом для американских элит». Подробности опубликованы на сайте издания.

© Lenta.ru

Речь идет о Хэмптонской синагоге, которая находится на курорте Уэст-Хэмптон-Бич в районе Лонг-Айленд. Отмечается, что в последние годы молитвенный дом стал одной из ведущих площадок гражданской и политической жизни США. Среди членов организации — владелец команды «Патриоты» Роберт Крафт, известный дизайнер ювелирных изделий Лоррейн Шварц, специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф, а также множество других филантропов.

Согласно материалу, непринужденные встречи, организованные раввином Марком Шнайером, со временем превратились в интерактивные встречи с политически активной и влиятельной обеспеченной аудиторией, которая не боится задавать содержательные вопросы.

«Марк [Шнайер] с самого начала понимал, что людям нужно больше, чем просто услуги», — объяснил давний прихожанин Джефф Цукерман.

На этих собраниях в том числе замечали Билла и Хиллари Клинтон, Майкла Блумберга, Эндрю Куомо, Эрика Адамса, Марко Рубио и Брюса Блейкмана. Политики, как правило, задерживаются после богослужений, отвечают на вопросы влиятельных прихожан синагоги и ведут с ними непринужденные беседы.