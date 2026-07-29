Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался проводить встречу с Владимиром Зеленским во время визита обоих политиков в Вашингтон на этой неделе, пишет газета Haaretz.

Как сообщил источник Haaretz, офис Зеленского первоначально пытался договориться о переговорах, однако «израильская сторона так и не ответила», передает ТАСС.

По версии украинского источника издания, инициатива исходила от канцелярии Нетаньяху. После согласия офиса Зеленского ответ не поступал до 28 июля. Затем израильские официальные лица уведомили, что премьер-министр не сможет встретиться из-за нехватки времени.

Предсказана судьба Нетаньяху на фоне слухов о его разрыве с Трампом

Во вторник Дональд Трамп провел отдельные встречи с обоими лидерами в Белом доме. Позже они присутствовали на похоронах сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов в России), где обменялись краткими репликами. Канцелярия Нетаньяху отказалась комментировать ситуацию.

Политики не проводили встреч с Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2023 года. После атаки ХАМАС в октябре 2023 года Зеленский пытался организовать визит солидарности в Израиль, но получил отказ.

Ранее представитель Белого дома анонсировал встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и Биньямином Нетаньяху.

Израильский премьер-министр прибыл в Вашингтон для переговоров и участия в похоронах сенатора Грэма.

В марте Израиль не пригласил главу киевского режима в ходе его ближневосточного турне.