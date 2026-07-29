Шесть жертв в Нью-Йорке: «болезнь легионеров» атаковала элитный район

В Нью-Йорке количество жертв вспышки «болезни легионеров» на Верхнем Ист-Сайде выросло до шести человек, сообщает ABC News. При этом городские власти заявляют, что источник инфекции уже полностью ликвидирован.

Верхний Ист-Сайд - один из наиболее дорогих и престижных жилых районов Нью-Йорка. Всего медики зарегистрировали 90 случаев заражения, однако новые заболевшие не появлялись с середины июля. Большинство пациентов уже выписаны из больниц. В дезинфицированных охлаждающих башнях бактерий больше нет.

«Болезнь легионеров» представляет собой тяжелую форму пневмонии. Ее вызывает вдыхание бактерий легионеллы. Инфекция попадает в организм при вдыхании микроскопических капель зараженной воды. Легионеллу находят в жидкостях кондиционеров, в промышленных и бытовых системах охлаждения, в фонтанах, в бойлерных и душевых установках, в шлангах водопроводного и промышленного оборудования.

Первая известная вспышка болезни легионеров произошла на съезде Американского легиона (организация ветеранов боевых действий) в Филадельфии в 1976 году. Вспышку связывают с колониями легионелл, которые размножались в жидкости вентиляционной системы.

Заболевание не передается от человека к человеку и обычно успешно лечится антибиотиками. Однако для людей с ослабленным иммунитетом или хроническими болезнями легких инфекция может оказаться смертельной.

По данным американских медиков, за последнее десятилетие заболеваемость этим видом пневмонии заметно выросла. После небольшого спада в период пандемии количество случаев болезни снова начало расти.