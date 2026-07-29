Хмара рассказал о своих планах по завершению конфликта на Украине

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара заявил, что намерен добиться завершения конфликта страны до того момента, когда двое его сыновей достигнут совершеннолетия.

Его слова приводит Telegram-канал INSIDER UA.

«Моя личная цель — завершить войну до того, как двое моих сыновей, которым сейчас 9 и 11 лет, достигнут призывного возраста, чтобы они строили Украину, а не воевали за нее», — сказал чиновник.

16 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил Хмаре исполнять обязанности министра обороны. По словам украинского лидера, чиновник обладает «огромным, во многом беспрецедентным опытом в проведении технологических ударных операций».

Хмара известен как «автор и организатор» атак БПЛА на Россию, в том числе операции «Паутина». При этом для его назначения министром украинским законодателям, возможно, придется изменить закон, по которому возглавить минобороны может только гражданское лицо. Если это произойдет, Хмара станет первым за 20 лет военным на этом посту.