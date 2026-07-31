Сотрудника уволили через 47 секунд после начала первого рабочего дня

В Швеции сотрудника медучреждения уволили через 47 секунд после начала его первого рабочего дня. Об этом пишет Daily Star.

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Пострадавший рассказал, что когда устраивался на работу в учреждение по уходу за пожилыми людьми в Стокгольме, честно рассказал, что у него может случиться паническая атака. Начальство это не смутило. В первый рабочий день новый сотрудник очень переживал. Он пришел на работу вовремя, однако не смог найти раздевалку, а коллега отказался говорить, где она.

В итоге к моменту начала смены у новичка началась паническая атака. Он вышел ненадолго на улицу, чтобы прийти в себя, а потом отправил сообщение руководителю, в котором честно рассказал, что случилось. Руководитель тут же перезвонил и уволил работника, хотя был осведомлен о его проблемах со здоровьем. Работник умолял дать ему второй шанс, но получил отказ.

В итоге пострадавший подал жалобу, утверждая, что подвергся дискриминации из-за хронического расстройства.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре незаконно уволенный мужчина отсудил у работодателя компенсацию, после того как компания попыталась отправить его на пенсию без уведомления и выплат. Всего мужчина получил около 26 тысяч сингапурских долларов (около полутора миллионов рублей).