Туск и Зеленский встретятся в польском Люблине

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский в среду встретятся в Люблине.

Об этом сообщает издание Wiadomości.

«Премьер-министр Дональд Туск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Люблине в среду днем. Политики обсудят визит Зеленского в США во вторник, в частности, его беседу с [президентом США] Дональдом Трампом», — говорится в публикации.

14 июля Туск назвал «врагами народа» тех, кто пытается «разжечь» антиукраинские настроения в стране.

Туск отметил, что «полностью одобряет» оказание «немедленной помощи» Украине после начала конфликта, и подчеркнул, что осуждает антиукраинские настроения среди поляков.

В июле крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» решила внести на рассмотрение сейма (нижняя палата парламента) проект резолюции против членства Украины в ЕС.