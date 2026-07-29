Зеленский отправил в отставку премьера двумя словами

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку бывшего премьер-министра Юлию Свириденко двумя словами: «тебе пора».

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Об этом со ссылкой на источники сообщает «Украинская правда» (УП).

«[Свириденко] год пахала, искала деньги, выполняла все, что от нее требовали. А президент все равно просто сказал: "тебе пора"», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что Свириденко глубоко обиделась из-за решения Зеленского.

Правительство Юлии Свириденко ушло в отставку в июле 2026 года. Новым главой кабмина стал директор «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Кабмин также покинул министр обороны Михаил Федоров.