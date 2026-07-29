Неожиданный раскол на Западе может ослабить антироссийский фронт

Конфликт между США и Францией из-за голосования по продлению полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка стал очередным доказательством раскола среди западных союзников. Как этим может воспользоваться Россия, рассказали опрошенные News.ru политологи.

Ранее в отношениях между США и Францией наметился серьезный кризис, и президент Эммануэль Макрон уже даже не стесняется критиковать своего американского коллегу Дональда Трампа. При этом делегация США демонстративно покинула заседание Совета Безопасности ООН по Украине во время выступления Франции.

Этому демаршу предшествовала перепалка дипломатов двух стран в соцсетях. Франция раскритиковала США за выступление против продления полномочий Фолькера Тюрка, который неоднократно критиковал Израиль за действия против палестинцев. Постпредство Франции в ООН заявило, что США «когда-то были маяком прав человека», но ныне лишились этого титула. В свою очередь постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц обвинил Париж в покровительстве «некоторым из худших нарушителей прав человека».

При этом разногласия с Францией стали продолжением ухудшения отношения США и ЕС. Ранее Трамп заявил о необходимости американского контроля над Гренландией, а также критиковал европейских союзников за отказ поддержать США в военных действиях против Ирана.

Кандидат политических наук Дмитрий Журавлев обратил внимание на то, что разногласия США и стран Европы лежат как в политической, так и в экономической и идеологической плоскостях.

«В большинстве стран ЕС у власти либералы, у которых с нынешним главой Штатов идеологические противоречия. Если США обвиняют в потакании нарушениям прав человека — это очень серьезно. Ведь именно Штаты и никто другой всегда считались светочем демократии», — пояснил эксперт.

При этом, по его словам, на фоне разногласий с США европейские политики контактируют с Пекином. И «риторика Франции и Китая очень похожа», так как и китайцы, и европейцы устали от диктата США.

Раскол наметился не только в отношениях США и Евросоюза, но и внутри самого ЕС. И главной движущей силой здесь опять стала Франция, которая, обладая ядерным оружием, пытается вести независимую политику и стать региональным лидером. Но есть и точки соприкосновения — противостояние с Россией, заметил политолог-европеист доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев.

«И консерватор Дональд Трамп, и либерал Эммануэль Макрон согласны с тем, что Россию нужно ограничивать. Просто Макрон считает, что победить ее нужно прямо сейчас, а Трамп — что можно отложить на потом, после Китая», — пояснил он.

Эксперт уверен, что России в этих условиях нужно рассчитывать не на конфликт США и ЕС, а на приход к власти в Европе более рациональных лидеров.

При этом главный редактор портала «Геополитика» Леонид Савин уверен, что конфликт в ООН говорит о том, что «у США кончились силы: они не в состоянии быть мировым гегемоном и объяснять всем, что и как делать». Это значит, что раскол между западными союзниками уже данность, и крупные европейские страны хотят быть отдельными полюсами влияния и силы, «поэтому они и позволяют себе публично «пинать» США», в том числе и в рамках полемики в ООН.