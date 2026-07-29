В России оценили новые переговоры Трампа с Зеленским

Попытки Киева добиться прямого перелома в поставках американских вооружений и склонить Дональда Трампа к однозначной поддержке Украины потерпели неудачу. К такому выводу пришел политолог-американист Борис Межуев, комментируя «Рамблеру» итоги переговоров американского и украинского лидеров в Вашингтоне.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского прошла в Овальном кабинете в закрытом формате и продолжалась около часа. По данным СМИ и заявлениям сторон, ключевыми темами стали решения по прекращению конфликта, передача Украине лицензий на производство ракет для ЗРК Patriot, а также поездка в Киев спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для придания нового импульса дипломатическим усилиям. Кроме того, Зеленский заявил, что встретился с представителями оборонных компаний США в украинском посольстве в Вашингтоне.

Эксперт подчеркнул, что поездка Зеленского в США не принесла Киеву желаемых результатов — ни военных, ни политических.

«Украина очень надеялась, но ей не удалось добиться главных целей. У Зеленского в ходе визита было две задачи. Конкретно-практическая — получить системы ПВО Patriot прямо сейчас, ведь лицензии на их производство — это очень долгая история, а ПВО требовалось немедленно. Но никаких данных о том, что это удалось, нет. Общеидеологическая же задача состояла в том, чтобы объединить два конфликта — украинский и ближневосточный — и представить Украину надежным боевым союзником США в гипотетической Третьей мировой войне, о которой говорят американские неоконсерваторы. Отсюда и совмещение визита Зеленского с визитом Биньямина Нетаньяху для двойного давления. В отличие от Трампа, Израиль оказался готов принять эту украинскую игру и согласиться с тем, что Украина — их боевой союзник, особенно после того, как Киев нанес удары по иранскому судну. Но Трамп на это не пошел и не сделал никаких символических шагов, подчеркивающих, что он принял такую логику». Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

По мнению аналитика, за попыткой объединить украинский и ближневосточный кризисы стоят влиятельные силы в Вашингтоне, пытающиеся навязать Белому дому агрессивную внешнеполитическую линию.

«Главное, что происходит — попытка сильного неоконсервативного лобби продемонстрировать, что все конфликты, которые США ведут в разных частях мира (будь то скрытые, как с Китаем, или открытые, как с Ираном), представляют собой единый театр военных действий. Очень похожая ситуация была во Вторую мировую войну: США велели войну с Германией и войну с Японией — по сути это были разные войны, так как Берлин и Токио лишь формально являлись союзниками и не вели военной координации. Но для самих Соединенных Штатов это была единая мировая война, и тогда удалось переломить сильный изоляционистский настрой Республиканской партии аргументом: "На нас напала Япония, она союзник Германии, значит, это одна война". Сейчас происходит то же самое, кампания носит ярко выраженный антироссийский характер. Картинка, где Зеленский и Нетаньяху приезжают в США, призвана показать, что настоящие союзники Америки — это Израиль и Украина, а не европейские страны, которые к тому же не хотят участвовать в войне на Ближнем Востоке. Замысел проталкивающих этот дискурс сил в том, чтобы Трамп окончательно встал на сторону Украины, делился оружием и военными базами. А если Трамп под эту стратегию не подпишется, эти люди будут делать всё, чтобы его преемником воспринимался Марко Рубио, потому что Джей Ди Вэнс никогда не подпишется под этой стратегией».

Политолог подчеркнул, что Трамп видит стремление лоббистов вовлечь США в глобальную эскалацию и стремится удержать позицию посредника.