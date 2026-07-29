«Нужно принять меры»: урок для Макрона от пожарного попал на видео

Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Жиронду, где продолжаются масштабные лесные пожары, которые усугубляет очередная волна аномальной жары, сообщает HuffPost. Во время визита Макрон пообщался с тушившими огонь пожарными - один из них призвал руководство страны «перестать говорить и принять меры».

Знаковым моментом поездки стал эмоциональный диалог с одним из пожарных, попавший на видео. Пожарный призвал переходить к незамедлительным действиям.

«Господин президент, мы должны прекратить разговоры. Мы должны действовать - и действовать прямо сейчас. <…> Как я уже сказал вам, у нас уже не получится жить рядом с лесами, как раньше. Гореть будет повсюду», - подчеркнул пожарный.

Макрон поддержал эту позицию, заявив, что выступает за отказ от устаревших методов борьбы с пожарами. По его словам, даже те, кто раньше сопротивлялся реформам, должны осознать, что условия жизни кардинально изменились.

Также Макрон обратился к расчетам пожарных по рации. В 50-секундной радиопередаче он передал слова благодарности от всей нации, пообещал непрерывно предоставлять ресурсы со всей страны и почтил память двух молодых спасателей, погибших при тушении пожара под Бордо.

Ситуация в регионе остается сложной: если в соседних Ландах пожар удалось локализовать на площади в 3,6 тысячи гектаров, то в Жиронде из-за сухих ветров и сорокаградусной жары постоянно возникают новые очаги. Макрон предупредил, что предстоящие недели будут тяжелыми, и призвал к максимальному единству.

Подводя итоги поездки, президент вместе с министром внутренних дел подчеркнул необходимость полной перестройки лесного хозяйства. С учетом прогнозов по глобальному потеплению власти планируют восстанавливать и заново засаживать леса уже по совершенно другим стандартам, адаптированным к климатическим изменениям.

Волны тепла, засухи и лесные пожары во Франции становятся всё более частыми и интенсивными вследствие глобального потепления. По прогнозам, к 2050 году средняя температура во Франции вырастет на 2,7 градуса, а к 2100 году - на 4 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.