Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Украина атаковала иранский корабль по заказу НАТО»

Иранская газета Kayhan заявила, что недавняя атака Украины на иранское торговое судно в Каспийском море была совершена по заказу Запада и Израиля. По мнению авторов, Киев выступал лишь исполнителем чужой воли, а главная цель этой акции - сместить геополитическое давление на союз Ирана и России, расширив зону конфликта с Ближнего Востока на Кавказ. В Тегеране считают, что ударами по коммерческим судам западные страны пытаются ослабить рычаги воздействия Ирана на США и их партнеров в регионе.

В статье подчеркивается, что такие атаки выводят эскалацию на принципиально новый уровень и создают угрозу начала полноценной глобальной войны с участием десятков государств. Аналитики издания проводят параллели с событиями перед Первой мировой войной и призывают власти Ирана дать жесткий соразмерный ответ на действия Украины. При этом они настаивают, что Тегерану необходимо сохранить стратегическую инициативу на Ближнем Востоке, избегая прямых переговоров с Вашингтоном и не поддаваясь на провокации западной коалиции.

«Зеленский сосредоточен на своем выживании»

Отставка популярного министра обороны Михаила Федорова обнажила глубокий кризис системы управления в Киеве, где «выживание» Владимира Зеленского стало превалировать над стратегическими интересами страны, пишет The Spectator. По мнению автора статьи, украинское руководство функционирует в формате «цирка с тремя аренами»: внешняя создана для демонстрации прогресса западному зрителю, средняя кормит электорат агрессивной риторикой, а на внутренней принятие решений подчинено узкой группе преданных Зеленскому соратников и крупному бизнесу. Отстранение Федорова, продвигавшего технологизацию армии и борьбу с коррупцией в закупках, стало результатом его конфликта с Александром Сырским и другими генералами ВСУ. На фоне коррупционных скандалов Зеленский предпочел встать на сторону консервативного военного командования и ультранационалистических группировок, пожертвовав реформой оборонного сектора и поддержкой западных партнеров, выступающих за реформы.

Ситуацию усугубляет тот факт, что политические маневры Киева происходят на фоне нарастающих трудностей на поле боя и в экономике. Эти проблемы украинские власти пытаются скрыть за громкими PR-кампаниями. Хотя удары украинских беспилотников по российской инфраструктуре преподносятся Западу как доказательство эффективности ВСУ, реальное положение дел таково: российские войска продолжают продвигаться в Донбассе, а дефицит систем ПВО оставляет ключевые объекты ВСУ без защиты. Замена гибких технологических подходов советскими методами ведения боевых действий на истощение играет на руку России, обладающей превосходством в ресурсах и живой силе. Эксперты и бывшие чиновники администрации Зеленского приходят к выводу, что вместо опоры на молодых реформаторов и современные технологии руководство страны делает ставку на сохранение власти и попытки угодить ультраправым. В частности, чтобы угодить ультранационалистам из армии, Зеленский разрушил важнейшие отношения Украины с Польшей, одной из ее ближайших и самых щедрых союзниц в Европе.

«Иран бьет по ЦРУ»

Иранское агентство Mashregh News заявило, что Тегеран перехватил у Вашингтона инициативу в гибридном противостоянии, перенеся боевые действия в информационную и виртуальную сферы. Издание ссылается на данные о высокоточных атаках иранских дронов на секретную станцию ЦРУ на территории посольства США в Эр-Рияде. Mashregh отмечает, что сразу пять спецслужб США (включая ФБР и АНБ) объявили совместный «красный» уровень угрозы. По данным агентства, иранские хакеры с начала активных боевых действий проникли в промышленную инфраструктуру Америки, получив доступ к системам управления объектами водоснабжения и энергетики. В Тегеране подчеркивают, что прямое поражение разведцентров США на Ближнем Востоке и уничтожение ключевого дата-центра в Бахрейне наглядно демонстрируют уязвимость военной и дипломатической инфраструктуры Запада.

В публикации отмечается, что способность Ирана наносить упреждающие киберудары по критическим объектам на территории США выводит стратегическое сдерживание на принципиально новый уровень. В ответ на заявления западных аналитиков, приписывающих точность иранских беспилотников российским навигационным системам, иранские журналисты указывают на системный провал американской разведки. По мнению авторов, угрозы Дональда Трампа атаковать иранские объекты в ответ на действия Тегерана в регионе выглядят как «проявление стратегической беспомощности». Сама американская инфраструктура уже находится под постоянным воздействием иранских киберструктур, диктующих новые правила игры.

«Рига объявила войну русским книгам и игрушкам»

Латвийский парламент одобрил очередной пакет мер против РФ, запретив импорт и продажу потребительских и культурных товаров из России и Белоруссии, пишет InfoBRICS. Под ограничения попали книги, печатная пресса, видеоигры, детские игрушки, одежда и спортивные товары. Запрет распространяется даже на продукцию, ввозимую через третьи страны. Главы МИД и законодатели Латвии объясняют эти шаги «соображениями безопасности» и поддержкой Киева, утверждая, что детские игрушки и русская литература используются Москвой как «инструменты пропаганды». Автор статьи заявил, что подобные меры направлены на тотальное уничтожение историко-культурных связей с Россией, однако они ударят и по самой Латвии, лишив местный малый бизнес, книгоиздателей и сферу развлечений миллионов евро торгового оборота.

В статье отмечается, что запрет товаров стал очередным этапом системной дискриминации русскоговорящего населения в странах Балтии. Наряду с лишением права на обучение на родном языке и принудительными экзаменами по латышскому под угрозой депортации, власти фактически выстраивают режим сегрегации, считает автор. По его мнению, западные международные институты предпочитают игнорировать нарушения прав человека - они дают молчаливое согласие на любые действия Риги. Автор статьи заявил, что новые санкции не навредят российским производителям, которые легко переориентируются на другие рынки. Однако продолжение гуманитарного давления на соотечественников может вынудить Москву принять жесткие меры для защиты прав русскоязычных граждан за рубежом.

«Польша тайком передала Украине тяжелые дроны»

Польское издание GeekWeek сообщило, что ВСУ используют новейшие и самые тяжелые барражирующие боеприпасы Warmate 5, произведенные в Польше. Утверждается, что передача этих снарядов долгое время держалась в строжайшем секрете. О поставках этого оружия заявили как украинские ресурсы, так и представитель самого производителя. По его словам, Киев числится единственным официальным эксплуатантом этой системы в реестрах НАТО. По данным GeekWeek, первые комплексы были поставлены еще в 2024 году по прямым контрактам с украинским правительством, однако масштаб поставок не разглашается из-за условий конфиденциальности.

По данным GeekWeek, дальность полета дрона-камикадзе Warmate 5 составляет до 100 километров, а время барражирования - до девяти часов. При скорости до 250 километров в час дрон оснащается боевой частью массой от пяти до десяти килограммов (осколочно-фугасной, термобарической или бронебойной) и предназначен для ударов по бронетехнике, складам и радиолокационным станциям. Автор отмечает, что скрытный характер поставок может быть связан с небольшими объемами партий, однако сотрудничество Киева и польской компании продолжает углубляться: польский концерн не только обслуживает свою технику через местную дочернюю компанию, но и еще осенью 2025 года развернул на территории Украины производство аппаратов FlyEye.