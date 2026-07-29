Внешний вид Зеленского на встрече с Трампом мог оскорбить США

Владимир Зеленский приехал на встречу с президентом США Дональдом Трампом без костюма и галстука, что является нарушением этикета. Об этом рассказала aif.ru эксперт по протоколу Альбина Холгова.

Накануне Зеленский прилетел в США, у трапа самолета его встретили только пилот и украинский посол. В тот же день в Вашингтоне его принял президент Дональд Трамп. Встреча происходила за закрытыми дверями и продлилась около часа.

При этом для визита в Белый дом Владимир Зеленский не стал надевать классический костюм с галстуком.

«Отсутствие костюма на подобной встрече - важная деталь. Зеленский давно занял такую позицию и не отступает, не изменяет своему стилю. Даже на эту встречу он надел не пиджак, а подобие сюртука», - заметила эксперт по протоколу Альбина Холгова.

По ее мнению, подобная одежда никак не соответствует уровню мероприятия и «не подходит для встречи с президентом США».

«При нахождении на территории Украины он мог бы оправдать свой наряд мерами безопасности, но сейчас он находится далеко от страны. Было бы грамотнее с его стороны надеть костюм», - пояснила эксперт.

Альбина Холгова не исключила, что внешний вид Зеленского мог оскорбить американскую сторону.