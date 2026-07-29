СМИ сообщили о планах Уиткоффа и Кушнера впервые посетить Киев

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер согласились посетить Киев в рамках усилий по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

В издании уточнили, что Уиткофф и Кушнер ранее не посещали столицу Украины.

«Уиткофф... и Кушнер согласились впервые посетить Киев в рамках усилий (по урегулированию на Украине. — Прим. Ред.)», — говорится в публикации.

Команды президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского рассчитывают, что Уиткофф и Кушнер посетят Киев в ближайшие две недели, сообщил корреспондент FT Кристофер Миллер в соцсети X. Точную дату стороны пока не согласовали. По данным FT, поездка должна придать новый импульс дипломатическим усилиям США по урегулированию конфликта.

О том, что Уиткофф и Кушнер в ближайшее две недели собираются посетить Киев накануне сообщило и украинское издание «Страна.ua».

28 июля в Белом доме состоялись переговоры Зеленского и Трампа. Украинский лидер сообщил, что обсудил с американским коллегой производство ракет для ЗРК Patriot «и некоторые другие идеи, которые могут помочь».