Необычное взаимодействие Трампа и Вэнса на похоронах попало на видео

Президент США Дональд Трамп во время церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) угостил вице-президента Джей Ди Вэнса мятными леденцами.

Соответствующие кадры опубликовало издание Independent.

«Это короткое взаимодействие произошло, когда скорбящие собрались, чтобы отдать дань уважения. Трамп, судя по всему, угостил Вэнса мятными леденцами и улыбнулся», — сказано в сообщении.

Ранее Трамп заявлял, что сенатор Грэм любил войну и всегда выступал за усиление армии.

«Честно говоря, Линдси любил войну. Знаете, я говорил ему: "Ты хороший парень, но почему ты так любишь войну?"» — отметил американский лидер.

26 июля стало известно, что Грэм незадолго до своего ухода из жизни хотел уговорить Трампа начать боевые действия в Ливане против шиитской группировки «Хезболла».