Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключил вероятность нападения России на республику.

«Никаких прогнозов относительно такого нападения, как полномасштабный конфликт на Украине, не существует», — сказал он в эфире RMF FM.

В декабре 2025 года российский лидер Владимир Путин в рамках формата прямой линии, объединённой с большой пресс-конференцией, назвал чушью утверждения о намерении России напасть на Европу.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчёркивал, что Москва не собирается нападать на государства ЕС и НАТО и готова закрепить это юридически.