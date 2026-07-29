В США отметили перемены в отношении Трампа к Нетаньяху

Газета The Wall Street Journal (WSJ) отметила необычно сдержанный приём, который президент США Дональд Трамп оказал премьер‑министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время визита в Белый дом.

По версии издания, прохладность в общении лидеров связана с тем, что военный конфликт с Ираном продолжается дольше, чем ожидалось.

Вместе с тем в официальном заявлении пресс‑службы Белого дома, которое цитирует WSJ, встреча характеризуется как позитивная и результативная. Один из анонимных американских чиновников заверил журналистов, что отношения между Трампом и Нетаньяху остаются прочными.

Переговоры прошли 28 июля в Белом доме и длились примерно полтора часа. Сам Трамп назвал их «очень хорошими» и подчеркнул, что в обсуждении участвовали представители американского конгресса. Президент отметил, что стороны затронули ряд значимых вопросов, однако раскрывать детали не стал.