В администрации Трампа обозлились на Францию

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США могут отложить назначение или вовсе отклонить кандидатуру нового посла Франции в Вашингтоне Орелиана Ле Шовалье на фоне критики со стороны Парижа.

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Ранее дипломаты США покинули зал заседаний Совета Безопасности ООН в знак протеста после того, как французская миссия в ООН опубликовала заявление с критикой в адрес Вашингтона за противодействие переизбранию Верховного комиссара ООН по правам человека. Представитель США в ООН в ответ обвинил Францию в потворстве нарушителям прав человека.

По данным Reuters, недовольство в администрации Трампа вызвало заявление французской миссии в Женеве. Решение по кандидатуре посла пока не принято, однако Госдеп заявил, что США крайне разочарованы риторикой Парижа и последует соответствующая реакция.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал об ответных мерах после атаки на танкер США в Египте.