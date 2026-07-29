В США назвали сроки принятия законопроекта о санкциях против России

Законопроект об ужесточении санкций США против России, скорее всего, не будет принят до сентября. Об этом пишет Politico.

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Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп неоднократно менял свою позицию, и данный пакет санкций пока не является окончательным. Несмотря на это, лидер большинства в Сенате Джон Тюн планирует ускорить рассмотрение законопроекта и принять его уже на этой неделе.

Законодателям нужно будет решить множество проблем перед тем, как Сенат сможет принять законопроект. Кроме того, он может столкнуться с трудностями в Палате представителей.

«Палата, о которой идет речь, уже не будет работать в течение остальной части лета, поэтому этот законопроект, скорее всего, не будет принят до сентября», — говорится в материале.

Ожидается, что предложение Сената будет встречено с сопротивлением многими демократами в Палате представителей, которые выступают против предоставления Трампу широких полномочий по введению тарифов до 100 процентов на страны, которые являются покупателями значительных объемов российской нефти.

Ранее в Сенате Конгресса США состоялось процедурное голосование по законопроекту об ужесточении американских санкций против России. Более 60 сенаторов выступили за сокращение дебатов по законопроекту — такого числа голосов «за» достаточно для того, чтобы запланировать проведение окончательного голосования. Ожидается, что оно может состояться к концу недели.