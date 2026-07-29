В парламент Италии внесли резолюцию о прекращении помощи Украине

© Вечерняя Москва

В парламент Италии внесли резолюцию с призывом прекратить военную помощь Украине.

Об этом сообщает газета Blitz Quotidiano.

— Партия «Национальное будущее» повышает ставки в конфликте вокруг энергетической политики и военной поддержки Украины, внеся в палату депутатов резолюцию, призывающую к немедленной приостановке поставок оружия в Киев, — говорится в публикации.

По данным издания, инициаторами документа стали депутаты оппозиционной партии «Национальное будущее». Они считают, что власти страны ставят международные обязательства выше внутренней экономической ситуации, и предлагают направить высвободившиеся средства на поддержку итальянских семей.

30 июня стало известно, что Италия заблокировала долгосрочную военную помощь Североатлантического альянса для Украины на 2027 год. Постоянные представители стран альянса поддержали пункт проекта декларации саммита в Анкаре о выделении Киеву 70 миллиардов евро в 2026 году на вооружение, поддержку и подготовку военных.

20 июля шесть стран, входящих в состав Европейского союза, в том числе и Италия, выступили против новых санкций в отношении России.