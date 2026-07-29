Президент Украины Владимир Зеленский выразил недоумение в связи с тем, что Украину до сих пор не пригласили в НАТО. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что Киев стремится быть вместе с США и европейскими странами.

"Мы очень сильно хотим быть в НАТО. Для нас это также гарантии безопасности. Это важно", – добавил украинский лидер.

Визит Зеленского в США назвали полным унижением

Ранее Владимир Путин заявил, что страны НАТО развязали войну против России, которая началась с госпереворота на Украине. По его словам, именно это вынудило Москву взять под защиту жителей Крыма, а позже начать специальную военную операцию.

Он подчеркнул, что все члены Альянса наращивают враждебные действия против России, а некоторые страны вступили в НАТО после 2022 года, чтобы "разделить пирог" при ее поражении, но поторопились.