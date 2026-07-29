Союзники дали отпор плану США по Ормузскому проливу

Европейские союзники Соединенных Штатов не спешат поддерживать предложение Вашингтона о совместных патрулях в Ормузском проливе. Как пишет Politico, ключевое условие — убедиться в прочности режима прекращения огня в конфликте с Ираном.

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Глава Пентагона Пит Хегсет обратился к Лондону и Парижу с призывом взять на себя лидерство в формировании военно-морской коалиции для обеспечения безопасности в этом стратегическом проливе.

Однако, по данным журнала, инициатива наталкивается на скепсис в европейских столицах. Четыре британских и один американский чиновник, опрошенные изданием, подтвердили, что поддержка пока не гарантирована.